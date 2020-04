SP recebe doação de uniforme chinês para combate ao coronavírus

Uma doação de mil macacões do Banco da China desembarcou na tarde desta quinta-feira (9) no Aeroporto Internacional de Viracopos – Campinas (SP) para profissionais da linha de frente no combate ao coronavírus. Segundo a Prefeitura de SP, modelos são os mesmos utilizados pelos chineses durante a pandemia da covid-19.

Os uniformes serão entregues na noite de hoje à Secretaria Municipal de Saúde, que distribuirá nos locais de maior necessidade, dentre os 19 hospitais municipais.

A prefeitura ainda receberá mais 2 remessas de 50 mil máscaras da China, doadas pelo Banco Chinês e por Xangai, cidade-irmã de São Paulo. A ação foi intermediada pelo Consulado Geral da China, em São Paulo, a pedido do prefeito Bruno Covas (PSDB).

Segundo dados oficiais, hoje a cidade computa 538 pessoas curadas de covid-19. São Paulo, porém, continua sendo a cidade com mais casos em números absolutos: 5.832.