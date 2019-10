SP Gastronomia reúne centenas de chefs em São Paulo

.

Para quem aprecia bons pratos, um feliz outubro. João Doria abre neste início de noite de terça-feira, no Museu da Casa Brasileira, o SP Gastronomia, já na primeira edição com mais de 200 atividades ao longo de todo o mês, em 16 regiões do Estado.

Chefs consagrados do Brasil e de fora participam do programa, focado em estimular o turismo e a cultura alimentar. Um dos pontos altos acontece no Memorial da America Latina, dia 24, com palestras, degustações e feiras, envolvendo centenas de chefs, produtores e profissionais para celebrar a cozinha brasileira.

O tamanho do evento se justifica: o setor responde, no Estado, por 780 mil empregos, divididos pelos 200 mil restaurantes e bares — e com um impacto econômico de cerca de R$ 53 bilhões.