SP forma grupo para defender as praias

A chegada das manchas de óleo ao sul do litoral baiano “acendeu um sinal” para o governo paulista. Luis Ricardo Santoro, da Secretaria do Meio Ambiente, acaba de ser escalado pelo secretário Marcos Penido para comandar uma equipe – que incluirá especialistas da Cetesb, Instituto Florestal, Sabesp, DAEE e Instituto Geológico, entre outros.

Na agenda do grupo, por enquanto, estão sendo programados encontros e debates com prefeituras do litoral e comunidades de pescadores.

Rede pede proteção policial a

porteiro do condomínio no Rio

Líder da oposição no Senado, Randolfe Rodrigues avisa que a Rede Sustentabilidade manterá seu pedido de inclusão do porteiro do condomínio de Bolsonaro no Rio em programa de proteção a testemunhas. A solicitação foi feita em carta ao governador Wilson Witzel. A oposição pediu ainda para acompanhar as investigações do caso Marielle.

MBL reage a norma

eleitoral do Novo

Renato Battista, coordenador do MBL que deve disputar mandato de vereador pelo Novo, aposta numa debandada de filiados desse partido. O motivo: uma resolução da sigla de João Amoêdo baixada para a próxima eleição.

O que ela diz? Que “é vedada a vinculação ou associação a movimentos que tenham caráter político” – o que inclui muitos dos integrantes do Novo. O MBL já criticou: “É o mesmo que estão fazendo com a Tábata”, referindo-se à deputada Tábata Amaral, punida pelo PDT.

MBL reage 2

Procurado, o Novo afirma que o político pode se associar “mas desde que não haja reciprocidade” aos movimentos. Para Battista, “a nota continua dando espaço a que se negue a candidatura a quem esteja vinculado a movimentos como Renova ou MBL”.

A cada cabeça…

Mais de 60 escolas e associações de psicanalistas se articulam para barrar projeto do Senado que regulamenta essa profissão, tornando obrigatória uma graduação específica para seu exercício. O relator, Jayme Campos, quer reexaminar o texto e ouvir mais esses profissionais.

…uma sentença

Para o psicanalista Christian Dunker, que é totalmente contrário ao projeto, a “categoria” ficou sem representatividade no Senado após a mudança de perfil nas bancadas na última eleição.

Gala beneficente

homenageia mulheres

Camila Pitanga será mestre de cerimônias do baile da BrazilFoundation, dia 13. Com show de Xênia França, a gala beneficente vai homenagear, entre outras, mulheres como Elena Landau, Sonia Guajajara, Estela Renner e Sueli Carneiro.

Rivalidade cultural

Nove instituições culturais paulistas vão participar de um campeonato de futsal – e com times masculinos e femininos. Organizado pelos seus funcionários, o torneio terá oito times – entre eles os do Museu do Futebol, Masp, MIS e Catavento.

Os jogos acontecerão no ginásio do Pacaembu.

Da Vinci 2019

Leonardo da Vinci “falando” sobre a importância da água e da preservação do meio ambiente? É o que vai exibir a Sabesp, em vídeo no seu estande na exposição Leonardo da Vinci – 50 Anos de um Gênio. Na mostra, que abre amanhã no MIS Experience, o projeto da companhia inclui uma explicação detalhada sobre… a despoluição do Rio Pinheiros.