SP está preparado para atender ao acordo entre Mercosul e UE, diz secretário

GUSTAVO JUNQUEIRA. FOTO: RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS

O jogo é pra valer

São Paulo está preparado para atender ao acordo entre Mercosul e União Europeia, garante Gustavo Junqueira, secretário da Agricultura. “Agora o jogo é pra valer, com um dos maiores mercados do mundo”, afirma.

Junqueira considera o acordo “um avanço espetacular” do País e faz previsão: “Temos tecnologia. Vamos trabalhar em políticas públicas para fortalecer nosso agro e nossa indústria de alimentos”.

O jogo 2

Do outro lado, “há um mercado de 500 milhões de consumidores com renda per capita anual de US $ 34 mil”.

Verde na mira

Sobre a polêmica do Fundo Amazônia – entre Brasil, de um lado, e Noruega e Alemanha de outro – o secretário diz dividir com o ministro Ricardo Salles a visão de que “não dá pra separar a preservação das florestas do desenvolvimento econômico”.

O ambiental se liga ao social e ao econômico, pondera Junqueira. Tem de haver “um casamento entre produção eficiente e proteção eficaz”. Se a Noruega tem interesse na proteção ambiental no Brasil, diz o secretário, “deve trabalhar com o governo brasileiro”.

Acordos na fila

Teve grupo empresarial reunido, ontem, em Brasília, para avaliar o quadro pós-acordo do Mercosul com a União Europeia. A Coalizão Empresarial Brasileira, criada pela CNI, espera, a propósito, dois novos acordos ainda este ano.

Um com a EFTA, associação europeia de livre comércio, que reúne quatro países não ligados à UE – Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein – mais Canadá. E outro, com Cingapura e Coreia do Sul.

Bezerro na linha

Entrou bezerro na linha nas conversas entre BRF e Marfrig. Estão sendo feitos esforços para tirá-lo da sala antes que se transforme em… boi.

Mercosul, onde?

Depois de fechado o acordo Mercosul-União Europeia, aumentaram 411% as buscas no Google pelo bloco sul-americano. Principais perguntas: “Onde fica o Mercosul?” e “Como se pronuncia Mercosul?”.

Repentistas?

O Museu da Língua Portuguesa vai levar poetas de seis países para o primeiro slam (batalha de poesia falada) internacional da Flip. Em ação conjunta com Portugal, Inglaterra, Espanha, EUA, Cabo Verde e Brasil. Ação organizada por Fundação Roberto Marinho e Itaú, entre outros.

Leia mais notas da coluna: