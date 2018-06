Soul Kitchen se junta aO Studio Dama

O coletivo gastronômico Soul Kitchen, idealizado pelo publicitário Alexandre Pernet, firmou parceria com Fabio Giuliano, um dos sócios do Studio Dama, e instalou uma cozinha no rooftop do empreendimento. “Vamos levar todo o nosso know-how para realizar festas singulares de até 400 pessoas no espaço”, conta Pernet sobre seu recém-criado negócio. A nova cozinha será conjugada a um amplo terraço, com bar interno, pista de dança e parede grafitada com arte e projeções. “Nosso diferencial está em como recebemos as pessoas, mas tínhamos necessidade de algo mais gastronômico. Agora, com o Soul Kitchen, nosso serviço está completo”, complementa Giuliano. “Encontramos um lugar que tem tudo a ver com a nossa proposta”, comemora Alê.