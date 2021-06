Alexandre Pernet, Lúcia Sequerra e o chef William Ribeiro estão por trás do novo projeto do Soul Kitchen – o delivery Mesa de Vó. “O propósito é humanizar ainda mais a relação com a comida, trazendo receitas do ‘caderninho’ de memórias afetivas de chefs e convidados”, explica Pernet, cofundador da incubadora de projetos de gastronomia e turismo.