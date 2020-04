SOS salve as noivas

Por causa da quarentena forçada pelo coronavírus, muitos casamentos do primeiro semestre tiveram que ser remarcados para depois de julho, causando muita ansiedade nas noivas de plantão. O estilista Lucas Anderi, especializado em noivas, conta como está lidando com a situação. “As que tiveram casamentos remarcados não param de me ligar ou mandar mensagens via WhatsApp, perguntando sobre o vestido dos sonhos.” O que faz Anderi? “Nessas horas baixa o psicólogo de plantão para consolá-las.” O estilista assegura que não vai deixar de realizar o sonho de nenhuma noiva. “Data não é o problema, todas vão casar lindas e maravilhosas”, jura ele, contando que criou uma “sala cofre” em seu atelier nos Jardins – fechado no momento. Ali estão guardados, a sete chaves, todos os vestidos, para garantir a exclusividade do “grande dia”. Uma vez por semana, Anderi passa por lá para dar uma olhada, manda foto do vestido para suas clientes e “com isso elas se tranquilizam.” Mas ante este cenário de pandemia, Anderi aposta mesmo no crescimento dos mini weddings. “Estão vindo com tudo”.