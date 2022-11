SOS Pantanal escala Cristiana Oliveira e Rafa Kalimann para jantar beneficente no Blue Note

O SOS Pantanal promove no próximo dia 8 o seu 1º jantar beneficente no Blue Note São Paulo. O evento, que visa a arrecadação de recursos para o projeto Brigadas Pantaneiras, terá a atriz Cristiana Oliveira como mestre de cerimônia e a influencer Rafa Kalimann (foto) na recepção dos convidados. O jantar será assinado pelo chef Paulo Machado. Já a chef Janaína Rueda irá apresentar um drinque especial. A expectativa é que o Blue Note se transforme em um pedaço do Pantanal – com ambientação de Chico Spinosa e participação dos alunos da escola Wolf Maia. A noite ainda conta com um show de Gabriel Sater. “Será um encontro com a cultura e natureza pantaneiras. Pretendemos mostrar como o Pantanal é único, pois o homem está há mais de dois séculos convivendo em harmonia com a vida selvagem”, disse Alexandre Bossi, presidente do Conselho do Instituto SOS Pantanal.

Mundano, grafiteiro e ativista, faz releitura de obra de Lasar Segall no centro de São Paulo

Mundano, codinome de Thiago que prefere não revelar o sobrenome por questão de segurança, acaba de concluir um painel na fachada de um prédio na área histórica e cinza da Praça João Mendes de frente para a Catedral da Sé. O grafiteiro e ativista, além de plataforma e pincel, usou a terra do marco zero, no centro de SP, para elaborar a tinta que serviu para pintar a pele de Ari Uru-Eu-Wau-Wau, defensor da Floresta Amazônica morto em Rondônia. Trata-se de uma releitura da obra Bananal, de Lasar Segall. O grafite de 618 m² é parte de série sobre os cem anos do centenário da Semana de Arte Moderna.

Último livro de Clarice Lispector em musical

O último livro escrito por Clarice Lispector é o tema do musical A Hora da Estrela – O Canto de Macabéa. A adaptação ganhou canções compostas especialmente por Chico César. A peça entra em cartaz amanhã no Teatro Vivo. A atriz Laila Garin é Macabéa, a mítica protagonista do aclamado romance, ao lado de Claudia Ventura e Leonardo Miggiorin.

Bloco de Notas

TRILHAS INESQUECÍVEIS. O compositor John Williams – responsável por trilhas de filmes marcantes como Tubarão, Star Wars, E.T: O extraterrestre e Indiana Jones será homenageado no Festival Musimagem. O concerto da Sinfonietta Paulista será na Faculdade Santa Marcelina, no próximo dia 12. Trilhas de Roberto Menescal e Eduardo Souto Neto também estão previstas no programa.

TURMA BOA. Amyr Klink, Miguel Nicolelis, Rita Carelli, Marcelo Rubens Paiva e Itamar Vieira Júnior estão entre os nomes confirmados para as dez mesas de bate-papo da Tarrafa Literária, que está de volta ao formato presencial (depois da pandemia). A 14ª edição do festival literário vai ser realizada entre os dias 16 e 20 de novembro, em Santos.