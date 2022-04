Sonia Racy se despede da coluna Direto da Fonte

Leia Também Gilberto Amendola assume a coluna Direto da Fonte em maio

Gente, chegou o dia da despedida da coluna Direto da Fonte, criada em 1990 e publicada no caderno de Economia do Estadão até 2007. Nesse ano, ela migrou comigo, levando o mesmo nome, para o Caderno 2. Foi ampliada, saindo do espectro econômico, com uma missão específica: a de cobrir os bastidores do poder. Tanto o poder na política como na economia, na música, cinema, artes e esportes, abrangendo a sociedade como um todo. Missão difícil, especialmente pelo fato do meu antecessor Cesar Giobbi ter feito um ótimo trabalho.

Considero cumprida minha missão na coluna. E desejo toda energia e sorte ao meu sucessor o colega e jornalista Gilberto Amendola. Não, não estou me aposentando ou dizendo adeus depois de mais de 12 mil colunas feitas e 6,567 mil contatos registrados no meu celular. Continuarei no projeto Cenários, no Caderno de Economia do jornal, e com boletins na Rádio Eldorado. Alargados os horizontes, volto para a casa com projeto ainda “verde”.

Direto do coração

Deixo esse espaço agradecendo a todos que fizeram parte da equipe na coluna nesses anos. São muitos, e todos importantes. Aos meus leitores, meu muito obrigada pela fidelidade e… paciência. Ao Grupo Estado, agradeço a ampla confiança e parceria. Até já!