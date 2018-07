Sonia Racy responde a Jair Bolsonaro

A colunista Sonia Racy foi surpreendida, no final da manhã, com o vídeo colocado na internet pelo candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro com ataques. Aqui vai a verdade.

Em telefonema uma hora antes de circular o vídeo, o deputado queixou-se de notícia a seu respeito, publicada na coluna Direto da Fonte desta terça-feira. Na conversa, gravada pela colunista, afirmou que se tratava de mentira, mesmo diante da informação de que a coluna tinha duas testemunhas de suas afirmações. Não cessou de fazer cobranças mesmo ante a garantia de que sua versão do episódio seria publicada, não só no jornal impresso como no Estadão online.

No vídeo divulgado depois da conversa por telefone, o deputado afirmou, sem qualquer prova, que a colunista era funcionária do candidato João Doria, em seu trabalho na TV Bandeirantes. Bolsonaro sequer mencionou João Doria na conversa por telefone. Trata-se de uma afirmação totalmente improcedente.

Veja aqui o áudio da conversa entre Sonia Racy e o deputado. E também uma foto da primeira página do contrato de trabalho dela com a Band.

FAC-SÍMILE DO CONTRATO COM A BAND (CLIQUE PARA AMPLIAR)

Vídeo divulgado pelo deputado Jair Bolsonaro: