Sonia Diniz, que sempre aposta em novos designers, como já fez com os Irmãos Campana no começo de carreira, destaca o trabalho do jovem Lucas Recchia para o espaço da Firma Casa na SP-Arte. “O trabalho do Lucas tem como premissa a experimentação de novos materiais e técnicas que reflitam a sociedade contemporânea e seus anseios”, explica Sonia.