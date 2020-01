‘Sonho: unir o comer e o saber

ALEX ATALA (fundo) E FELIPE RIBEBOIN. FOTO: RICARDO D’ANGELO

O chef Alex Atala e o produtor cultural Felipe Ribenboim, idealizadores do seminário Fruto – Diálogos do Alimento, comandam a terceira edição do evento, de dia 24 a 26, na Unibes Cultural. Desta vez, o tema principal é a água. “Os dois maiores aquíferos do mundo são a Amazônia e Patagônia. Queremos jogar luz no futuro, na comunhão do homem, dos seres vivos, com o planeta. É um evento que não fala de receita, de comida, mas de alimento, natureza e cultura. Sonhamos aproximar o saber do comer, o comer do cozinhar, o cozinhar do produzir e o produzir da natureza”, contou Atala.

O seminário terá mais de 15 palestras, com profissionais de diferentes países e campos de atuação e discutirá ainda questões relativas à embalagem e à reciclagem. Atala também é idealizador do Instituto Atá, que busca fortalecer a cadeia produtiva do alimento e valorizar seus produtores.