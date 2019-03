Som de estúdio

No line up do Lollapalooza, no domingo, dia 7, o produtor musical Tomás Pontifex, conhecido como Pontifexx, será o DJ mais jovem a tocar nesta edição do festival. Com meros 21 anos de idade, já acumula seis anos de experiência e coleciona marcos de uma carreira na área, como ter uma agenda atribulada. Na época do Ano Novo, por exemplo, tocou em festas em Jericoacoara, Fernando de Noronha, Natal, Maceió e São Miguel dos Milagres – tudo em um intervalo de cinco dias. “Cheguei no limite do que se consegue com voo comercial”, brinca. Atualmente, está na lista dos 20 DJs mais ouvidos do Spotify no Brasil. Sobre seu som, explica: “Tento surpreender com toda a capacidade de estúdio, com coisas que eu posso editar”. E avisa aos interessados: “Quem quiser me ouvir no Lolla tem que chegar às 13h.”