Solange Farkas assina curadoria de individual inédita da artista Ayoung Kim

Solange Farkas, da Associação Cultural Videobrasil, assina a curadoria da exposição Oxbow Lake Time. Trata-se de uma individual inédita da artista sul-coreana Ayoung Kim. A ação integra o projeto Anthropocene: Korea x Brazil 2019 – 2021, parceria da associação com o Ilmin Museum of Art. Tem apoio do Arko Fund, “que celebra seis décadas de relações diplomáticas entre Brasil e Coreia do Sul”, explica a curadora.