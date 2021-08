Sofia Coppola é presença confirmada na próxima edição do Iguatemi Talks Fashion. Além da cineasta, o line up será formado por renomados profissionais do mercado da moda, design, sustentabilidade, negócios, criatividade e tendências. A conferência – em formato phygital (físico e digital) – está programada para 19 e 20 de outubro.