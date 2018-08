Sócios reabrem o Porto Luna no Itaim

O Porto Luna, badalado bar que movimentou as noites paulistanas nos anos 2000, reabre as portas, dia 22, na Avenida Brigadeiro Faria Lima. “Considero o bar um patrimônio de SP. Quem tem quarenta anos e mora na cidade se lembra do local, que era nome forte no Itaim”, diz Marcelo Mello (último à dir.), fundador da primeira filial da casa, aberta em 1997. Mello também está por trás dos bares Tatu Bola e Eu Tu Eles. “Bares com pegada mais de boteco brasileiro”. Ele se juntou a Alessandro Avila, Armandinho Lara e Gabriel Nehemy (da esq. para dir.) para a nova empreitada. “Queríamos investir em um bar mais social, sofisticado.” O local terá 60% de área ao ar livre, com decoração no estilo europeu mediterrâneo e DJ’s tocando Deep House. “No fim de semana, a partir das 23, o clima vai ser de balada.”