Sócios da KSM Realty entregam em julho, praia artificial em condomínio no interior de SP

A KSM Realty – dos sócios Caio Segall, João Amorim, Raul Amorim e Oskar Segall – entrega em julho, a Praia da Grama, instalada no condomínio Fazenda da Grama, em Itupeva, interior de SP. Com investimento de R$ 160 milhões, a praia artificial ocupa uma área de 100 mil m2 entre piscina e orla. “Esta é a primeira piscina de ondas, de outras que estão por vir no País”, aponta Oscar Segall, CEO da KSM. Exemplo: o Boa Vista Village – extensão da Fazenda Boa Vista, perto de Porto Feliz, da JHSF – está fazendo o mesmo.