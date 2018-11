Uma startup de cursos online sobre arte e cultura. Essa é a ideia da empreendedora cultural Minom Pinho e de Gabriel Pinheiro, do centro b_arco. A plataforma será lançada dia 26 e terá profissionais de ponta de diversas áreas. No audiovisual, por exemplo, as aulas serão ministradas por Anna Muylaert, Carlos Nader e Rodrigo Teixeira. “Temos observado há um tempo o crescimento no setor de cursos online, é uma tendência global”, comenta Gabriel.