Sócias de joalheria lançam marca mais acessível

Taísa Hirsch e Sandra Aron, dupla por trás da Aron&Hirsch – marca de joias que caiu nas graças de Kate Moss – acaba de lançar outra grife, a Triz. As moças se propuseram a montar algo mais acessível. “Teremos peças em vermeil (banho de ouro especial em cima de prata). Nossa proposta é desenhar peças discretas e confortáveis. Brincamos, entre nós, que elas podem ser usadas até para dormir”, conta Taísa. “Queremos que as joias sejam quase uma segunda pele, acompanhado nossas clientes desde a academia até o jantar”, complementa Sandra. Onde? No e-commerce da marca e na NK Store.