Sobrinho de Agnaldo Timóteo prepara um livro e um museu sobre o tio

O promotor de eventos e DJ Timotinho, sobrinho do falecido cantor Agnaldo Timóteo, está preparando um livro sobre a vida do tio – com a promessa de revelações e bastidores inéditos. Além disso, Timotinho trabalha na criação e abertura de um museu sobre Timóteo – que ficará na casa onde o artista sempre morou, no Rio de Janeiro.

No local, serão expostos diversos itens importantes da carreira do Timóteo. O livro e o museu estão previstos para o ano que vem. O cantor morreu de covid em abril do ano passado, depois de 18 dias de internação.

Bloco de notas

ENCONTROS. Rodrigo Garcia será o primeiro convidado a participar de uma série de encontros promovidos pela ABAAI (Associação Brasileira dos Agentes Autônomos de Investimentos) com os pré-candidatos ao Governo. Dia 27 julho, no Hotel Renaissance.

EDITAL. Começa nesta quinta as inscrições para o segundo edital de seleção de propostas para apoio em projetos da Fundação Toyota do Brasil. As iniciativas devem ser voltadas para educação. Cada um dos três projetos selecionados receberá R$ 100 mil para execução de suas atividades, o dobro do que foi oferecido em 2021.