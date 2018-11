Sobe cotação de ‘delegada da Lava Jato’ para chefiar PF

Sabe-se que Sérgio Moro gosta muito de Rogério Galloro, mas há outro nome circulando para chefiar a PF depois que o juiz assumir o Ministério da Justiça: o da delegada Erika Marena, especialista em crimes financeiros e lavagem de dinheiro.

Ela já foi procuradora do BC e, antes de ser a delegada da Lava Jato, investigou, sob o Moro, o escândalo do Banestado, mantendo boa relação com o magistrado.

Delegados também acreditam que há chance de Moro escolher Maurício Leite Valeixo – atual chefe da PF em Curitiba.

O MP considera as três opções bons nomes.

