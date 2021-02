Sob sua curadoria, Donata Meirelles lança edição da Forbes Life Fashion

Donata Meirelles lança, no fim de abril, a Forbes Life Fashion – edição especial da Forbes dedicada à moda e lifestyle – sob sua curadoria. “O convite veio do Antonio Camarotti (diretor da publicação no Brasil) e aceitei na hora. É uma revista que já nasce com um olhar novo, feita para quem ama moda, estilo, beleza, sustentabilidade e diversidade”, comemora Donata, que está colhendo bons frutos de sua coluna A Mulher de Sucesso, na mesma revista. “Estamos recebendo feedback do Brasil inteiro. Deu muito certo, estou feliz”.