De todos os 27 diretórios estaduais do PSL, apenas dois estão financeiramente em ordem: o do Distrito Federal e o do Maranhão.

Luciano Bivar, presidente do PSL, busca organizar as finanças da sigla. E também quer fazer um rearranjo político, abrindo espaço para os novos eleitos em seus Estados.

