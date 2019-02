Só 16 dos 50 Estados dos EUA se colocaram contra decisão de Trump

Até agora, somente 16 dos 50 Estados americanos se colocaram contra a decisão de Donald Trump de declarar emergência nacional para garantir a construção de um muro na fronteira do país com o México.

Manobra do presidente americano, anunciada sexta-feira, para evitar nova paralisação parcial do governo por causa do Orçamento e tocar o projeto em frente.

