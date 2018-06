Skaf mostra sondagem eleitoral a Temer e Delfim em SP

Michel Temer almoçou hoje, em São Paulo, com Paulo Skaf e Delfim Netto. Na pauta, a candidatura do PMDB no Estado. Entre um prato e outro, foi servida, à mesa, uma sondagem eleitoral preliminar, que teria sido entregue a Skaf por correligionários.

No quesito resposta espontânea, segundo se apurou, Skaf aparece com 8% das intenções de voto, o mesmo porcentual de Alckmin e Doria. Já Márcio França estaria com… 1%.

