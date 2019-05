Café com plantas

Um café e uma loja de plantas e acessórios botânicos, juntos, em um edifício tombado no centro de SP. Essa é a ideia da parceria entre o Modernista Coffee Stories, de Felipe Mott e Pietro Santurbano e a Botânica e Tal, de Vanessa Guerreiro e Marcello Bozzini.

A Botanica e Tal já fazia vendas pelo Instagram, quando os sócios do café convidaram Vanessa e Marcelo para serem incubamos no local. Localizado na Rua Major Sertório, a poucos metros do Copan, o ambiente que oferece opções de café da manhã e almoços convive com plantas espalhadas, compondo uma decoração viva.

“Queremos incentivar os paulistanos a adotarem plantas e o hábito de jardinar. Quem pratica sabe o quanto é relaxante e delicioso cuidar delas, regar, ver uma nova folha surgir, florescer”, explica Vanessa.