Simone Nunes, criadora da marca de sandálias brasileira Room, fechou uma collab internacional com a americana Cult Gaia. O ‘namoro’ começou no fim de 2020, quando Jasmim Larian, idealizadora da marca californiana, conheceu, sem querer, o trabalho de Simone, em uma loja na Colômbia. E entrou em contato sugerindo parceria – que sai do forno essa semana, no site da Cult Gaia.