Silvana Tinelli lança livro de memória e culinária

Silvana Tinelli reuniu suas histórias e curiosidades culinárias no livro Itália por Silvana Tinelli, a ser lançado no dia 7 de maio no Plaza Iguatemi. Trata-se de um apanhando de receitas de cada canto do país. Com direção criativa de Giovanni Bianco, o livro é dividido em 12 fascículos (Genova, Capri, Napoli, Toscana, Cortina, Roma, Sicília, Veneza, Puglia, Milão, Parma e Bolonha) e apresenta o registro do “amor conforto” trazido pela cozinha da memória da artista e fotógrafa – que também é o fio condutor do site de lifestyle que leva seu nome e de seu canal no Youtube. “Receber a família e os amigos em torno da boa mesa sempre foi um prazer para mim e este livro foi a forma que eu encontrei de deixar um legado e dividir esse prazer de cozinhar com as pessoas”, afirma.