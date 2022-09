Shows incomodam vizinhos do Parque do Ibirapuera

Os shows de música que voltaram a ocorrer no Parque do Ibirapuera aos finais de semana vêm incomodando os moradores da região. As apresentações estão mais frequentes do que antigamente (quando ocorriam na Praça da Paz) e durando mais tempo. Segundo o empresário Stefano Conti, que reside no Jardim Paulista a 1,5 km do parque, no último domingo o barulho só acabou perto das 22h. Houve show da dupla Jorge e Mateus e do DJ Dennis em frente ao anfiteatro. “Eu moro aqui há 20 anos, mas nunca o som de shows no parque foi tão alto”. Outros vizinhos têm a mesma queixa. O engenheiro Nelson Borba, que reside a 900 metros do parque, diz que a rua onde vive já não é mais sossegada e silenciosa no final de semana. Participante do grupo Vizinhança Solidária, ele levanta a questão: “A Copa do Mundo, quando haverá várias atrações por dia no Ibirapuera, preocupa. Os shows acontecem em área aberta. Como vai ser isso?”

À frente do parque desde que a gestão passou para a iniciativa privada, a Urbia afirmou em nota que os eventos culturais “ocorrem em locais, horários e capacidades especificadas no Plano Diretor e no contrato de concessão”. Por fim, a empresa diz “estar atenta a essas questões e aberta ao diálogo com a comunidade”.

Gilberto Gil faz show para entidade médica

Gilberto Gil fará um show especial, sem cobrar cachê, no primeiro jantar para apoiadores da Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia, no dia 3 de novembro, no hotel Rosewood. Presidida por Cyrillo Cavalheiro Filho e composta por mais de 200 médicos, a SBTH é uma organização sem fins lucrativos que tem como missão investir em educação continuada e pesquisas, chamar atenção para a importância da prevenção e ampliar o acesso a medicamentos e tratamentos para a trombose. A apresentação já conta com quase todas as mesas vendidas.

Cris Barros cria coleção para Hering

Cris Barros e Hering, ambas do Grupo Soma, anunciaram uma parceria para outubro. As duas marcas trabalharam para criar tops, bodies, camisetas, jaquetas, vestidos e até mesmo meias e bonés. “Foram 18 meses desde o início das conversas até os cliques da campanha, que tem uma inspiração esportiva”, conta a estilista.

Bloco de Notas

NO CIRQUE DU SOLEIL. O Governo de SP levou sete empresas de setores como entretenimento e tecnologia para o C2 Montreal, no Canadá, um dos principais eventos de inovação e negócios do mundo. Hoje, a agenda conta com uma visita à sede do Cirque du Soleil.

GARRAFADAS. Néli Pereira lança hoje o Da Botica ao Boteco – Plantas, garrafadas e a coquetelaria brasileira na Megafauna, que fica no térreo do Copan – um drinque criado por Néli será servido no Cuia Café, restaurante da chef Bel Coelho que funciona dentro da livraria.