Show de Anitta lota e rouba atenção das escolas  na Sapucaí  

A bonita passagem da Paraíso do Tuiuti pela avenida teve concorrência forte: a apresentação de Anitta no palco do Nosso Camarote. O show da cantora provocou uma debandada de convidados da frisa no mesmo momento em que a escola passava. Hits do sertanejo, axé e funk fizeram parte do repertório, mas nada de samba. “Melhor vocês descerem porque isso aqui vai cair”, brincava Anitta ao se despedir de parte da família dela, que subiu ao palco com Camila Queiroz, Yasmin Brunet e Hugo Gloss.

Malu Mader e Tony Bellotto também estavam acompanhados da família.“A gente veio hoje aqui por conta dos filhos,né?”, e aponta para o mais velho e para a enteada, filha do marido, Tony. “É bom também ficar no Rio porque a gente consegue fazer um carnaval família como este aqui. Mas depois vou dar uma viajada”, conta Malu.

O Titã Tony, que lança neste ano romance pela Cia. das Letras, letras baseado na história de um assaltante carioca dos anos 2000,elogiou a festa no sambódromo. “A força do Rio é isso aqui, mas o próprio prefeito não gosta (risos). A cidade poderia ser a cidade mais visitada do mundo! Temos que mudar isso”.