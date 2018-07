Shopping no Jardins sai do papel

Crise econômica e política instalada no País não está impedindo previsão de inauguração, ano que vem, do novo Cidade Jardim Shops – uma extensão do Shopping Cidade Jardim.

Depois de muitos meses esperando o ok da Prefeitura, a JHSF deu o start ao seu projeto para construir um centro de compras bem no coração do Jardins – onde o poder aquisitivo, estima-se, é de algo como US$ 180 mil /ano.

Em qual lugar? No terreno onde funcionava o antigo restaurante Fasano, na rua Haddock Lobo. E com previsão de entrega ainda no primeiro semestre de 2019.

Segundo explicou à coluna Zeco Auriemo, da JHSF, o formato do empreendimento, orçado em R$ 45 milhões – sem contar o investimento das lojas –, tem paralelo com os protagonizados por lojas de departamentos americanas, como Barney’s e Bergdorf Goodman, ambas em áreas nobres de Manhattan, NY.

Está planejado que o subsolo do prédio abrigará um setor de cosméticos. O andar térreo soma também cosméticos, marcas internacionais, joias e o Café Fasano. O pavimento acima exibirá novos designers brasileiros, dois “saloons”, chocolate bar, óculos e presentes.

Já o segundo piso será dividido entre tea bar, calçados, wellness e esportes. E o último pavimento está reservado para a gastronomia.

Serão, segundo Auriemo, cinco andares abrigando 101 lojas.