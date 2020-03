Shopping Cidade Jardim reduz horário de funcionamento

Depois do fechamento de museus, bibliotecas, teatros e centros culturais, o Shopping Cidade Jardim é o primeiro a reduzir seu horário de funcionamento. Amanhã o local passa a abrir suas portas a partir do meio dia. Está medida está entre outras também decididas.

Em comunicado oficial, o shopping informou que vai intensificar os protocolos de higiene e limpeza em suas dependências, além de oferecer os serviços de coletas de temperatura para todos que estiverem nas dependências. Encerraram, por tempo indeterminado, as atividades do spa e da academia. Seus colaboradores internos estão trabalhando de casa e os restaurantes também vão oferecer serviço de “pick-up”, com encomenda pelo telefone e retirada no local.