Shopping Cidade Jardim lança e-commerce

No ano em que completa 10 anos, o Shopping Cidade Jardim se adapta ao mundo digital e passa a oferecer vendas on-line, serviço que estará disponível a partir do próximo dia 30. “Desenvolvemos um canal de e-commerce totalmente complementar à plataforma física do shopping, em linha com o que há de mais moderno no conceito de omnichannel”, explica Zeco Auriemo. “Tudo que é oferecido nas lojas do Cidade Jardim também estará disponível no Cidade Jardim On-line, oferecendo toda comodidade aos clientes e novas oportunidades de negócios para os nossos parceiros”, complementa o empresário. Ele faz uma lista das facilidades do novo serviço: “Garantia de troca de produtos na loja física do shopping, parcelamento em até 10 vezes, ajustes e pequenos consertos na loja física para compras realizadas on-line e ‘same day delivery’ para pedidos feitos até às 14h.”