Sesc vai apoiar cinco espetáculos com valor de até R$100 mil

Espetáculo de circo ‘Altissonante’. Foto: Carlos Gueller

Vem aí incentivo para artistas, produtores e coletivos de teatro, dança e circo. O Sesc lança nesta segunda o Prêmio Sesc de Artes Cênicas, que vai apoiar a montagem de espetáculos culturais.

Arte premiada

As obras selecionadas serão enquadradas de acordo com a complexidade da produção. Ao todo, cinco propostas serão contempladas – uma no valor de R$ 100 mil, duas com prêmio de R$ 70 mil e outras duas com R$ 50 mil cada.

Moderno e colônia

O Museu de Arte Moderna de São Paulo recebe a partir de 23 de julho o 37.º Panorama da Arte Brasileira, que propõe desconstruir paradigmas relacionados ao Brasil colônia. Será um contraponto ao centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, juntando artistas de diferentes regiões do País.

“O MAM destaca a importância do Panorama no circuito artístico contemporâneo e na própria história do museu”, diz sua presidente Elizabeth Machado. Para ela, o evento é “parte significativa da fase de reestruturação pela qual o museu passou no final dos anos de 1960”.

Ovos no topo

Pesquisa da Saphyr Shopping Centers aponta que 62% dos clientes de seus 10 empreendimentos no País presentearão alguém nesta Páscoa. Os ovos de chocolate mantêm a preferência de quase 87% do público, bem à frente dos 11,3% que presentearão com roupas.

Foram ouvidos quase 5 mil clientes do grupo, que, entre outros, tem centro na Granja Vianna, o Bossa Nova Mall, no Rio, e o Paralela, em Salvador.