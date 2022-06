Sertanejo é gênero com mais declarações amorosas em títulos, aponta Ecad

Grandes chances da declaração de Dia dos Namorados chegar em ritmo sertanejo. No Brasil, o sertanejo foi o gênero musical que liderou um estudo do Ecad sobre as músicas mais tocadas, nos últimos cinco anos, com declarações amorosas em seus títulos. As três primeiras colocadas do ranking foram as sertanejas Liguei Pra Dizer Que Te Amo, de autoria de J. A. Longo, Aladim e Mont’alve, seguida por Amo Noite e Dia, composição de Humberto Júnior, e, na terceira colocação, Te Amo, dos autores Zé Neto e Cristiano.

RESPEITO. A NielsenIQ no Brasil recebeu o certificado de Melhor Empresa para pessoas LGBTQI+ trabalharem. O selo é da Human Rights Foundation.

CORRIDA. O LIVE! Run XP é um circuito de corrida que vai percorrer sete estados brasileiros. Neste domingo, em SP.

ESPERANÇA. O Fleury Fertilidade e o Hospital Santa Catarina firmaram parceria para oferecer, com redução de custos, congelamento de óvulos aos pacientes com câncer.

Carolina Tilkian, do Canal Soltos, arma encontro para falar sobre relacionamentos

Carolina Tilkian, do canal Soltos S.A, realiza encontro sobre dificuldades nos relacionamentos e a vontade de amar. Na lista de palestrantes, a psiquiatra Natalia Timerman, a podcaster Marcela Ceribelli, o ator Pedro Henrique França e o professor de cabala Marcelo Steinberg. As mesas vão discutir temas como “Curar um coração partido” e “Revoluções de amor próprio e autoestima”. Carol lembra que os divórcios cresceram 160% nos últimos dez anos segundo o IBGE. Hoje, Dia dos Namorados, em Pinheiros.