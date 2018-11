Sergio Sá Leitão explica modelos da Cultura em outros países

Dentro da eterna polêmica sobre a fusão ou não do Ministério da Cultura com a Educação, Sergio Sá Leitão explica que cada país tem um modelo. Na linha do que o Brasil quer fazer (unindo cultura, educação e esporte) está … a. Venezuela.

Já China, Grécia, Turquia e Malásia, aponta o ministro, trabalham com ministério que juntam cultura e turismo.

Israel e Espanha unem cultura e esporte em uma só pasta. Cultura e comunicação fazem par na Austrália, Alemanha, França, República Checa e Cingapura.

Qual o ministério maior? O super criado pelo Reino Unido – reúne cultura, esporte, comunicação e turismo. Ufa…

