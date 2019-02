O ministro da Justiça Sérgio Moro está reunido nesta quinta-feira com os advogados Renato Silveira, presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, Antonio Cláudio Mariz de Oliveira, Rui Fragoso, Renato Cury, Miguel Reale Jr. e Hélio Coelho.

Um dos temas do encontro será, como antecipou a coluna na quarta, o pacote anticrime proposto pelo ministro.

A reunião privada acontece antes do almoço dos advogados do Iasp com o ex-juiz.