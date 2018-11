Sérgio Moro é tema de call da Human Rights Watch

Sérgio Moro foi tema de videoconferência com mais de 40 pessoas do conselho da Human Rights Watch espalhadas pelo mundo todo. Elas queriam ouvir relatos, conclusões e análises de brasileiros sobre a nomeação do juiz.

O call foi organizado para avaliar como fica a questão dos direitos humanos no Brasil com a eleição do Bolsonaro.

