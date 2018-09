Sergio Amaral abre a Semana da Amazônia, em Washington, com um jantar gastronômico

Sergio Amaral abriu a Semana da Amazônia, em Washington, com um jantar gastronômico assinado por Felipe Shaedler– chef do restaurante Banzeiro, de Manaus. Organizado pela Embaixada brasileira com o governo do Amazonas, o evento terá um pouco de tudo: festa de Parintins no Kennedy Center, debate sobre a floresta amazônica no National Geographic, filme de Sebastião Salgado e apresentação da ONG Vagalume.

Arara 2

E termina hoje com festa para 400 convidados ao som e sabor da maior floresta do planeta.