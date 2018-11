Senadores especulam por que Eunício pautou aumento para o STF

Alguns senadores ficaram sem entender por que Eunício Oliveira pautou o aumento para o STF – primeira bomba para o governo Bolsonaro.

O que se especula na Casa é que a iniciativa partiu de conversa do senador com Toffoli. Ambos estiveram juntos anteontem na solenidade no Congresso que celebrou os 30 anos da Constituição.

Por outro lado, Eunício – que não tem atendido o pedido de ninguém para escolher os gabinetes da próxima legislatura – cedeu o dele a… Flávio Bolsonaro, senador eleito.

Trata-se de um dos melhores gabinetes, no 17º andar.

Leia mais notas da coluna:

+ Sobe cotação de ‘delegada da Lava Jato’ para chefiar PF

+ Guedes almoça com Ivan Monteiro no Rio