Senador vai brigar contra projeto que prevê dobrar prazo de validade da carteira de motorista

O PL mudando a lei do Código de Trânsito – já modificado e aprovado na Câmara – pode ser votado ainda esta semana. Davi Alcolumbre atendeu a pedido de adiamento feito pelo senador Fabiano Contarato, que passou por cirurgia de desvio de septo nasal, em Vitória (ES).

Contarato, que já foi delegado de Delitos de Trânsito por mais de dez anos, propõe 22 emendas ao projeto. Exemplos: é contra a ampliação do prazo de validade da CNH – dos atuais cinco para dez anos – a partir dos 50 anos de idade. É contra aumento de 20 para 40 pontos – a depender a infração – na carteira de habilitação para que o condutor perca o direito de dirigir.

Tête-à-tête

Rodrigo Maia fez um bate e volta ontem em SP onde se encontrou com Bernard Appy. O presidente da Câmara tem preferência pelo modelo do economista na reforma tributária.

Futuro

Sonia Aparecida Consiglio Favaretto aceitou integrar o conselho de administração do BNDES. Ela tem extenso currículo na promoção das agendas ambiental e social. Assim, o banco acelera na agenda ESG.

Em dupla

Helena Ranaldi e Maria Fernanda Cândido abrem, no dia 7, nova rodada do Palco Virtual, no site do Itaú Cultural.

Fazem leitura de… Que os Mortos Enterrem os Seus Mortos, de Samir Yazbek.