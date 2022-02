Tucano faz ponte e consegue verba para novo centro do Incor

O senador José Aníbal (PSDB) conseguiu uma emenda para terminar as obras do Centro de Formação e Treinamento do Incor, no valor de R$ 34 milhões, junto ao ministro Marcelo Queiroga. As obras estavam há mais de 10 anos paradas no prédio da Av. Rebouças.

Verba para o Incor

No novo centro vão ser testadas novas tecnologias para cirurgias e procedimentos de coração e pulmão. Fazendo a ponte entre senador e instituto estavam o cardiologista Carlos Serrano e Fábio Jatene, pneumologista. Os recursos já foram transferidos ao Incor.

Voto em jogo

Sergio Moro (Podemos), Simone Tebet (MDB) e Felipe d’Avila (Novo) abrem hoje, como pré-candidatos, a série de almoços-debates entre presidenciáveis organizada pelo Lide. Com participação de empresários e mediação do economista Joel Pinheiro da Fonseca.

Fazendo pontes

De olho em outubro, o provável vice de Lula, Geraldo Alckmin, reuniu-se ontem com dirigentes da UGT em São Paulo para falar sobre economia, democracia e macropolítica. Presidindo a central, que representa 12 milhões de trabalhadores, Ricardo Patah disse que a UGT “estará ao lado de candidaturas com olhar social”.

Jobim no parque

Parceria musical e educativa foi firmada entre a Casa de Cultura do Parque e a Emesp Tom Jobim, para apresentações musicais no Parque Villa-Lobos em 2022. Contemplado no edital Proac, o projeto prevê 20 programas quinzenais, sempre aos sábados.