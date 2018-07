Senador Imbassahy, em Cabo Verde, tenta libertar velejadores

O senador baiano Antonio Imbassahy está em Cabo Verde, onde já se reuniu com familiares dos três velejadores brasileiros presos. “Ainda hoje estarei com a direção do presídio e com os jovens detidos”, disse o tucano em mensagem no Facebook. Segundo informou, vai trabalhar para que sejam liberados, “já que a própria Polícia Federal, em inquérito especiíico, atestou que eles são inocentes”, comentou o senador.

Daniel Dantas, Rodrigo Dantas (não são parentes) e Daniel Guerra estão detidos na ilha — como informou a coluna semana passada –, após serem condenados, meses atrás, por tráfico de drogas. A PF investigou o caso por aqui e concluiu que eles foram pagos pelo dono para levar o barco de Salvador até Cabo Verde e não tinham conhecimento de que, no casco, havia mais de uma tonelada de cocaína escondida.