Senado prepara votação de imposto temporário sobre grandes fortunas

Em meio à pandemia, um projeto de lei polêmico de 2019 ‘andou’, esta semana no Senado. De autoria de Plínio Valério, tucano do Amazonas, a proposta institui o Imposto sobre Grandes Fortunas e já ganhou parecer favorável na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) – onde encontra-se pronto para ser votado.

A ideia é que o IGF tenha vigência de dois anos e e 50% do valor arrecadado vá para o Fundo Nacional de Saúde. O Projeto de Lei Complementar encontra forte resistência no Senado, mas, se passar, representará R$ 80 bilhões extras no combate à Covid-19.

Fortuna

Fernando Meirelles “causou” no Twitter ao postar “Me cobrem mais imposto!” e “Taxem meus dividendos”. Ele elogiou proposta de Rodrigo Maia de cortar 20% dos salários de servidores federais que já reverbera na Câmara e deve atingir todos os poderes.

O cineasta de “Dois Papas” e ” Cidade de Deus” foi além: sugeriu que era hora de o governo aumentar alíquota de imposto “de quem está acima da pirâmide”. “Eu, por exemplo”. Choveram ‘ likes’…

União

Luiz Kignel, presidente da Federação Israelita do Estado de SP, disponibilizou as dependências do Clube Hebraica para o Governo de SP. À coluna, ele conta que a orientação à comunidade judaica, com 60 mil judeus no Estado, é de isolamento total, mas os seus serviços assistenciais seguem funcionando para a distribuição de alimentos ao público.

“Também foi criado grupo de voluntários para ligar para pessoas simplesmente para conversar nesses tempos difíceis”, contou Kignel à coluna.