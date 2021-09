Semana de moda sustentável brasileira será híbrida e terá desfiles em Milão

A Brasil Eco Fashion Week – maior semana de moda da América Latina dedicada à moda sustentável – rompe fronteiras. Em sua 5º edição, realiza dois eventos simultâneos: no Brasil e na Itália. “O Brasil é referência internacional em moda sustentável”, declarou Rafael Morais, diretor executivo do evento. Com o tema Ecossistemas Globais, a edição online acontece entre os dias 24 e 30, via plataforma do BEFW e os desfiles presenciais, dia 25, no Jardim Botânico de Milão.