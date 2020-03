Sem sintomas, Dias Toffoli não pretende fazer teste para covid-19

Dias Toffoli não pretende fazer o teste da covid-19, se continuar sem sintomas. Vai esperar pelo menos até completar 14 dias de quarentena, em 1º de abril. Não quer usar um kit em vão. Isolado no quarto de casa em Brasília, o presidente do STF não tem contato pessoal nem com a filha, que mora com ele. Hoje, faz videoconferência com Paulo Skaf e mais de 40 empresários do País.

Novos testes

Antonio Anastasia cancelou todas as agendas presenciais e viagem a seu Estado, Minas Gerais. Também reduziu a estrutura do gabinete, de onde despacha com seis servidores. No fim de semana, comandou novos testes no sistema do Senado, que a partir de hoje colherá votos online sem precisar chamar senadores um a um.

Na sessão remota de hoje, votam a MP 899, que regulamenta a negociação de dívidas com a União. Se não votar até amanhã, perde a validade.

Reforço

A Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial) ampliou o financiamento, com recursos não reembolsáveis, de projetos de inovação que tenham relação com o combate ao corona vírus. O modelo tradicional da instituição arca com até 1/3 do valor de cada projeto, mas a partir de agora, o estímulo será maior, avaliado de acordo com a necessidade de cada proposta.

Além da verba, a instituição vai fazer o acompanhamento dos projetos e oferecerá sua rede de institutos de pesquisa distribuídos pelo País para o desenvolvimento de soluções.

Show em casa

Em virtude da quarentena, a gravadora Biscoito Fino vai disponibilizar gratuitamente vários shows lançados originalmente no formato DVD físico. São registros ao vivo como A Pele do Futuro, de Gal Costa, hoje, e Caravanas ao Vivo, de Chico Buarque. Quando? Dia 28. Todos vídeos estarão disponíveis no canal do YouTube da gravadora, sempre a partir do meio dia.