Sem prova, portal do Ministério da Saúde divulga que há tratamento precoce contra covid-19

No portal do Ministério da Saúde, há publicação feita no dia 2 do janeiro informando que existe tratamento preventivo contra covid-19. Atestam que o uso da combinação de antivirais, vitaminas, bem como a prescrição de azitromicina e hidroxicloroquina pode reduzir internações.

Atribui as informações a artigo científico do The American Journal of Medicine.

Para o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a interpretação do artigo está errada. “Pelo que entendi, ele deixa claro que só estudos clínicos poderão tirar dúvidas sobre o uso desses medicamentos na prevenção”.

Apesar de alguns médicos dizerem que a atuação do Conselho Federal de Medicina é tímida contra o uso de cloroquina e antibióticos para o tratamento precoce de coronavírus, o conselho discorda.

Informa que produziu parecer normatizador em abril de 2020, orientando “que não existem evidências robustas de alta qualidade que possibilitem a indicação de uma terapia farmacológica específica para a covid-19”.

Sai do forno do BNDES, o maior financiamento a lote rodoviário do País, no valor de R$ 3 bilhões – 58% dos investimentos previstos na rodovia Piracicaba-Panorama.

Leiloada há um ano pelo governo paulista, pertence a Eixo SP – controlada pelo Banco Pátria.

Casal paulistano ingressou com ação no STF para voar para Cancún, no Mexico, no próximo dia 23, durante lua de mel, e voltar para o Brasil sem fazer o teste de covid-19 – como exigem os decretos nessa pandemia.

Os pombinhos alegam que ganharam a viagem dos padrinhos, estão em dificuldade financeira e o exame lá é muito caro – além de terem direito de entrar no País porque são residentes e brasileiros natos.

Luiz Fux, presidente do Supremo, rejeitou o mandado de segurança impetrado pelo casal.

Renata Pallottini, que traduziu as músicas da primeira montagem de Hair no Brasil, celebra 90 anos. Entre elas, os versos “Nós agonizamos a ofegar. Vamos de capotes a passear. Sempre respirando gases frente a um ideal que morre”. A festa, online, está marcada para hoje.