Sem patrocinador, Prefeitura cancela carnaval fora de época em São Paulo

A Prefeitura de São Paulo decidiu cancelar o carnaval de blocos de rua planejado para os dias 16 e 17 de julho. O evento não despertou interesse dos patrocinadores. O prefeito Ricardo Nunes e a secretária municipal de Cultura Aline Torres tomaram a decisão na tarde desta quinta-feira, 7.

Nenhuma empresa quis colocar R$ 6 milhões na folia durante o inverno, batizada de “Esquenta Carnaval”, mesmo com a Prefeitura baixando o lance no segundo pregão, que inicialmente era de R$ 10 milhões. Um dos motivos do desinteresse da iniciativa privada seria por causa do consumo de cerveja no inverno ser mais baixo, dificultando o retorno do investimento.

A Secretaria Municipal de Cultura explicou que a iniciativa veio para atender a um pedido da sociedade após cancelamento do carnaval de rua devido à pandemia de covid-19. “O planejamento contou com diversas reuniões com representantes de blocos, com o intuito de chegar a um modelo viável, em curto espaço de tempo”, diz a nota. A pasta afirmou ainda que irá formar uma comissão representativa com os blocos de rua para organizar o carnaval em 2023.

Além disso, 216 blocos se inscreveram na programação, mas cerca de 100 teriam cancelado por falta de recursos e dificuldades de estruturar a apresentação. Detalhe: uma ‘motociata’ de Bolsonaro está sendo organizada para este mesmo final de semana em São Paulo.