Sem feriado no 25, festa dos 468 anos de SP começa dia 23

Será virtual, e começará dois dias antes – pois o 25 de janeiro será uma terça normal –, a comemoração dos 468 anos de São Paulo pela Prefeitura. O pacote, que inclui atividades de música, teatro, literatura e museu, entre outras, já tem no domingo, 23, a corrida de rua do Troféu Cidade de São Paulo e, na Casa Mario de Andrade, a aula-show Água do Meu Tietê, Onde Queres Me Levar?, com canções de Victor Kinjo.

Na segunda, 24, a Casa das Rosas apresenta, pelo Zoom, a palestra Das Perdizes às Galáxias, o Cosmopolitismo de Haroldo de Campos, a ser feita por Julio Mendonça.

Bola para frente

Depois do despejo do imóvel que abrigava seu teatro na região da Luz por atraso no aluguel – em ação iniciada durante a pandemia – a Cia. Pessoal do Faroeste já tem planos para levar o trabalho adiante.

Planejam usar o espaço do Amarelinho, bem ao lado do antigo teatro, para exibir o espetáculo Fome – ainda em processo de produção, mas que revisita a websérie de mesmo nome. Vão inscrever o projeto em um edital de fomento para conseguir a verba necessária.

Melhor não…

O estilista Walério Araújo – que faz as fantasias de nove entre dez celebridades no carnaval – explicou à coluna por que decidiu remover uma famosa tatuagem que tem na nuca, com os nomes gravados de seus oito ex-namorados.

“Um seguidor me disse que seria melhor tirar porque um dos meus ex-namorados faleceu e eu estaria carregando essa pessoa comigo”. O estilista está na sua terceira sessão de laser pra apagar os nomes. “Sem arrependimento”, garante.