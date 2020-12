Seis em cada 10 mulheres que registraram violência doméstica já haviam sofrido ataques, aponta levantamento

Seis em cada dez mulheres que registraram ocorrências de violência doméstica já haviam sofrido ataques do companheiro antes. Dados da Delegacia Eletrônica de Defesa da Mulher apontam ainda que 74% dos agressores são de perfil controlador, 49,1% têm histórico de violência e 59,5% consomem álcool ou drogas.

Os dados foram compilados de 15.145 boletins registrados até novembro.

Resgate

A reforma do Copan, travada há anos, pode ser retomada. O conselho do edifício símbolo de SP e os arquitetos do Instituto Pedra acertaram a continuação do projeto de troca das pastilhas da fachada, bem como sua aprovação no Departamento de Patrimônio Histórico da cidade.

Cloro no passado

Em janeiro, a Cia das Letras lança O Brasil Contra a Democracia, de Roberto Simon. O analista internacional avalia que o papel da ditadura brasileira no golpe que derrubou a democracia no Chile, nos anos 1970, foi maior do que o dos …EUA.

Por sete anos, Simon debruçou-se sobre documentos secretos – parte deles inéditos.

Hit parade

Trem das cores, Terra, Cajuínae Alegria Alegria estão bem cotadas, entre os pedidos, para a live especial natalina de Caetano Veloso, que contará com repertório surpresa escolhido pelo público.

No sábado, com transmissão pelo canal Like e no YouTube do artista.